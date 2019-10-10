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İklim değişikliği dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

Akdeniz için Birlik kurumu, iklim değişikliğinin dünyada en çok Akdeniz bölgesini etkileyeceğini açıkladı.

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Merkezi Barselona kentinde olan Akdeniz için Birlik (UpM) kurumu, iklim değişikliğinin dünyada en çok Akdeniz bölgesini etkileyeceğine dair bir rapor yayımladı.
 
UpM 4. Bölgesel Formu dolayısıyla düzenlenen toplantıda, UpM Genel Sekreteri Mısırlı Nasser Kamel, iklim değişikliğiyle ilgili raporu açıkladı.
 
"Akdeniz'de Çevre ve İklim Değişikliği üzerine Bilimsel Değerlendirme Raporu"na göre, iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz'in dünya ortalamasının üzerinde yüzde 20 daha hızlı ısınacağı öngörüsünde bulunuldu.
 
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Raporda, Akdeniz'deki sıcaklığın 2040'ta 2,2 derece daha artarak bölgedeki nüfusun 3'te 1'inde ciddi etki yapacağı ayrıca 2100'de deniz seviyesinin 1 metre daha yükseleceği belirtildi.
 
Diğer yandan iklim değişikliğinin yol açabileceği olumsuzlukların "Akdeniz'in bölgesel istikrarını ve refahını etkileyebileceğini" söyleyen Kamel, "olası felaketlere karşı harekete geçilmesi ve önlemler alınması" uyarısını yaptı.
 
Akdeniz'i bekleyen sorunlar, sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, su kıtlığı, deniz türlerinin azalması, hayvanlardan alınan verimin düşmesi, büyük çaplı yangınlar, kuraklık, ısı dalgalarının artması ve kaynak kıtlığı olarak sıralandı.
 
"ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"
 
Açıklanan bilimsel verilere göre yapılan tahminlerde, iklim değişikliğinden dolayı 2050 yılında balıkların ortalama ağırlıklarının yüzde 49, boyutlarının ise yüzde 20 ila 30 azalacağı, buğday mahsulünde kaliteli üretimin yüzde 7,5 azalacağı, 20 yıl içinde 250 milyon kişinin kıtlık çekeceği ve tatlı su mevcudiyetinin yüzde 15 düşeceği kaydedildi.
 
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski de raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz koşullar itibarıyla artık harekete geçme zamanı geldi." dedi. 

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