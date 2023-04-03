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Dünya

İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve deprem sonrasında gerçekleştirilen yardımlar dolayısıyla şükranlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev de Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

Aliyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini ileterek, Türkiye'ye yaptıkları yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.

Kendisinin Ankara'ya ve Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği temaslara değinen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretlerin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda büyük başarılara imza attığına, Baykar'ın da bu konuda öncü rol oynadığına dikkati çekerek, Baykar ürünlerinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalci Ermeni güçlerin askeri teçhizatının imhasındaki rolünü hatırlattı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında savunma sanayisi alanındaki işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bayraktar, Aliyev'e hediye takdim etti.

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