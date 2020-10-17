17 Ekim 2020 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:08

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Ermenistan'ın sivillere saldırısı

- Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz. Yaptıkları insanlığa karşı cinayettir. Onları cezalandıracağız.

- Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Kurtarılan topraklardan ezan sesi yükselecek.

- Ermenistan devleti bizim toprağımızdan çıksın, ondan sonra ateşkes temin edilir. Topraklarımızı alacağız, herkes bunu bilsin.

AZERBAYCAN ORDUSU, FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARDI

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti.

Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometre kare olan Fuzuli'de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.

Fuzuli ilinin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk anne ve babasını kaybetmişti.

Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.