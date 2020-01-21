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Dünya

Fransa'ya 2019'da iltica başvuruları yüzde 7,3 arttı

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

AA21.01.2020  18:06 - Güncelleme: 21.01.2020  18:06

Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 132 bin 614'e ulaştı.

Başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artarken, mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunu Afganistan, Gine ve Gürcistanlı ile Arnavutlar oluşturdu.

Geçen yıl Fransa'dan sınır dışı edilen yasa dışı durumda olan yabancıların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19 arttı.

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştı.

Başbakan Edouard Philippe, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, diğer Avrupa ülkelerinde 2018'de bir önceki yıla göre iltica başvurularının yüzde 10 azaldığını belirterek, "Fransa'ya yapılan başvurular ise aynı dönem için yüzde 22 yükseldi. Bugün iltica sistemi tıkanmış durumda." demişti.

Fransa'daki mültecilerin ve özellikle çocukların içinde bulunduğu koşullar, ülkedeki sivil toplum örgütlerince de sık sık eleştiriliyor.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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