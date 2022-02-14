İmran Han'dan ABD'ye SİHA tepkisi! ''Amerikalıların haberi yok''

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:54

Pakistan Başbakanı İmran Han, CNN'e verdiği röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve diğer meseleler hakkında açıklama yaptı.

Han, ABD'nin kendi vatandaşlarına insansız hava aracı saldırılarının doğru ve teröristleri hedef aldığını söylediğini anımsatarak, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" dedi.

ABD halkının bu şekilde patlayan bombaların yol açtığı yan zararlardan haberi olmadığını belirten Han, Washington yönetiminin insansız hava aracı saldırılarına ilişkin politikasını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söyledi.