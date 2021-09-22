İnanılmaz detaylara ulaşıldı: Bir şişesi binlerce kişiyi öldürebilirdi

Milliyet 22 Eylül 2021 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 08:47

İngiltere'yi sarsan zehirlenme olaylarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dün, İngiltere'de 2018 yılında eski Rus ajanın zehirlenmesi olayında üçüncü bir Rus casusun kimliği belirlendi. Polisten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'deyken Sergey Fedotov takma adını kullanan Denis Sergeev, eski Rus casusu Sergey Skripal, kızı Yulia ve eski polis memuru Nick Bailey'i öldürmeye çalışmakla suçlandı. Sergeev'e, 3 cinayete teşebbü, Sergey Skripal'i öldürmeye yönelik komplo kurmak, Yulia Skripal ve Nick Bailey'e ağır bedensel zarar vermek, kimyasal silah bulundurmak ve kullanmak dahil 7 suç yönetildi.

PARFÜMÜ KULLANMIŞTI

Öte yandan İngiliz basınındaki haberlerde, zehirleme olayıyla ilgili dikkat çekici bir detaya yer verildi. Polisin açıklamasına göre, 2018'deki saldırıda bir parfüm şişesinin içine koyulan Noviçok miktarı, binlerce kişinin ölümüne sebep olabilecek kadar çoktu.

Milliyet'in haberine göre, Parfüm şişesi Skripal ve kızına yönelik saldırıda kullanıldıktan sonra kaybolmuş, daha sonra Charlie Rowley isimli kişi tarafından gerçek olduğu düşünülerek bir ikinci el pazarından satın alınmıştı. Rowley, parfümü partneri Dawn Sturgess'a hediye etmiş, talihsiz kadın içinde Noviçok bulunan parfümü kullandıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Komiser Yardımcısı Dean Haydon, parfüm şişesinin daha çok kişiye temas etmesi durumunda bir felaketin yaşanabileceğini ve binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

'RUS DEVLETİ ADINA'

Öte yandan polis saldırıyla ilgili Sergeev'in yanı sıra daha önde kimlikleri tespit edilen diğer iki saldırgan Aleksandr Mişkin ve Anatoliy Çepiga'yı Rus askeri istihbarat servisi GRU'yla ilişkilendiren kanıtlar bulduklarını da duyurdu. Haydon, soruşturma ekibinin, bu 3 kişinin daha önce de Rus devleti adına beraber çalıştıklarını gösteren deliller elde ettiklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Eski bir çifte ajan olan Sergei Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmişti. Saldırıda Noviçok sinir gazının kullanıldığı tespit edilirken hem Sergei Skripal ile kızı hem de olayı soruşturan polis memuru Nick Bailey, hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz hükümeti Rusya'yı cinayete teşebbüsle suçlarken ve bazı Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar vermişti. 28 ülkenin İngiltere'ye aynı şekilde destek verdiği olayda Mart 2018'in sonuna kadar toplamda 153 Rus diplomat sınır dışı edilmişti. Rusya ise suçlamaları reddederek, sınır dışı edilmelere aynı şekilde karşılık vermişti.

AİHM KARARINI AÇIKLADI: RUS AJANLARI ÖLDÜRDÜ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'ye sığınan eski Rus casus Aleksander Litvinenko'nun 2006'da İngiltere'de öldürülmesi hakkında eşinin açtığı davada kararını açıkladı. Litevinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü sonucuna varan mahkeme, suikastı Rus ajanlar Andrey Lugovoy ile Dmitriy Kovtun'un düzenlediğinin "şüphe götürmez bir gerçek" olduğunu belirtti.

Kararda, iki Rus ajanının zehirli maddeyi kendi başlarına temin edemeyeceği, Lugovoy ve Kovtun'un Rusya makamlarınca yönlendirildiğine dair göstergeler bulunduğu kaydedildi.

AİHM, aynı zamanda Rusya'nın, Litvinenko'nun ölümüyle ilgili etkili bir iç soruşturma yürütmediğini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise AİHM'in kararının "temelsiz" olduğunu ifade etti.

İngiltere İstihbaratı (MI6) için çalışan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006'da hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere'nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde büyük gerginliğe neden olmuştu.