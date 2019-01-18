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Lavrov ile Mass INF ile ilgili gelişmeleri masaya yatırdı

Alman mevkidaşı Mass ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, '30 yıldır Avrupa'da güvenliğin bel kemiği haline gelen INF anlaşmasını korumak ve geleceğe taşımak için her şeyi yapıyoruz.' dedi. Mass ise, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

  • star.com.tr
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov ile Heiko Maas, Ukrayna ve Suriye'deki durumun yanı sıra ikili işbirliğinin geliştirilmesi, özellikle Kuzey Akım- 2 doğal gaz boru hattının inşası ile ilgili meseleleri görüştü.

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Lavrov ABD'nin, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürerek anlaşmadan ayrılacağını ifade etmesiyle ilgili, ''30 yıldır Avrupa'da güvenliğin bel kemiği haline gelen anlaşmayı korumak ve geleceğe taşımak için her şeyi yapıyoruz'' dedi.

Lavrov konuşmasını şöyle sürdürdü:

''15 Ocak'ta Cenevre'de Rus ve Amerikalı makamların arasında gerçekleşen istişarelerde de görüldüğü gibi, ABD’nin ültimatom pozisyonunda olmasına rağmen hala anlaşmayı kurtarmak için gerçekler ışığında profesyonelce görüşmeye hazırız.''

Mass: Daha kapsamlı bir anlaşmaya gerek var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, INF'nin ortadan kaldırılması yerine anlaşma kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirtti.
 
Maas, “Yalnızca Rusya ve ABD  ya da Çin'de değil. Bu alanda çalışan diğer devletler de, uluslararası silah kontrolünü sağlayacak bu anlaşmanın mimarı olmalıdır.'' dedi.
 
Mass, gelinen noktada anlaşma taraflarının silahlanma yarışına girebilecekleri yönündeki ebdişeleri de dile getirdi.
 

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