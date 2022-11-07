İngiliz Başbakan Sunak'tan iklim değişikliği çağrısı

Sunak, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) konuştu.

Geçen yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Konferansı'nın, küresel sıcaklıkların düşük tutulması için bir plan oluşturması noktasında "son bir şans" olduğunu vurgulayan Sunak, iklim güvenliği ile enerji güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını belirtti.

Başbakan Sunak, ülkesinin, uluslararası iklim finansmanına 11,6 milyar sterlin fon taahhüt edeceğini de doğruladı.



Sunak, Rusya-Ukrayna savaşının, iklim değişikliğine karşı atılacak adımlarda yavaş hareket edilmesi için bir neden olmadığının altını çizdi.

Rishi Sunak, "Putin'in Ukrayna'daki menfur savaşı ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş hareket etmek için bir neden değil. Bunlar daha hızlı hareket etmek için bir sebep." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Başbakan, bunun yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak, ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için bir fırsat olduğunu vurguladı.