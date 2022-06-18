İngiliz gazetecinin kimliği kemik kalıntılarından tespit edildi

Brezilya'da Federal Polis, dün Amazonlarda bulunan kalıntıların, yapılan diş testi sonucu Philips'e ait olduğunu doğruladı.

Philips'e rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın kimlik tespitinin beklendiği ve Philips ile Pereira'nın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de testlerin yapıldığı açıklandı.

- PHİLİPS VE PEREİRA'NIN KAYBOLMASI

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan itibaren haber alınamamıştı.

Philips ve Pereira, en son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırında yer alan, uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı madenciler ve kaçak avcıların faaliyet gösterdiği bilinen Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülmüştü.

Gazeteci Philips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından açılan soruşturma kapsamında bölgede balıkçılık yapan Amarildo da Costa Pereira ile kardeşi Oseney da Costa gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten polisler, Amarildo'nun Philips ve Pereira'yı öldürdüğü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini duyurmuş, gazeteci ve uzmanın niçin öldürdüklerinin soruşturmanın ardından aydınlatılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.