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İngiltere HMS Forth gemisi, Rus Vasily Bykov'u takibe aldı

İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı devriye gemisi HMS Forth, Dover Boğazı üzerinden Manş Denizi'ne geçen Rus gemisi Vasily Bykov'u takibe aldı.

  • star.com.tr
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İngiliz Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada HMS Forth gemisinin, Rus devriye gemisi Vasily Bykov'u Manş Denizi'nden geçerken takibe aldığı belirtildi.
 
İngiltere, Manş Denizi'nden geçen Rus savaş gemileriyle ilgili endişelerini defalarca dile getirse de, Rusya Savunma Bakanlığı gemilerin bölgeden uluslararası norm ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket ettiğini belirtti.
 
HMS Forth gemisi komutanı Teğmen Samuel Fields karşılaşmaya ilişkin açıklamasında, ''Özellikle bir süredir meşgul olan HMS Forth gemimimizin kabiliyetlerini test ediyoruz. Yüksek görevler için de mücadele edebilen gemiyi geliştiren şirkete teşekkür ediyorum.'' dedi.
 
Donanmadan yapılan açıklamada, Vasily Bykov'un daha önce HMS Forth tarafından izmlemeye alındığı belirtildi. HMS Forth, bu yıl Falkland Adaları Devriye Gemisi olarak HMS Clyde'ın yerini almaya hazırlanıyor. Ancak görevine gidene kadar, güvenliği sağlamak için İngiltere sularında diğer gemilere destek verecek.
 
Rus gemisi Vasily Bykov ise gelişmiş radyo mühendisliği ve sonar sistemlerinin yanı sıra çeşitli silahlar, hava savunma sistemleri ile donatılmış vaziyette.

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