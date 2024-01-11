İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9963
  • EURO
    33,1125
  • ALTIN
    1961.9
  • BIST100
    7942.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İngiliz hükümetinden nükleer enerji hamlesi

İngiliz hükümetinin, nükleer enerjide '70 yılın en büyük genişleme planı' olarak nitelendirdiği yeni yol haritasında, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 4 kata kadar artırmayı hedeflediği bildirildi.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
İngiliz hükümetinden nükleer enerji hamlesi
ABONE OL

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere, nükleer enerji kapasitesini 2050 itibarıyla 24 gigavata çıkaracak.

Böylece, ülkenin nükleer enerji kapasitesi bugünkü seviyesine göre 4 kat artacak ve elektrik ihtiyacının yüzde 25'i nükleer santrallerden karşılanacak.

İngiliz hükümetinin nükleer enerjide "70 yılın en büyük genişleme planı" olarak nitelendirdiği yol haritası kapsamında, büyük çaplı nükleer enerji santrallerinin yanı sıra küçük modüler reaktör teknolojileri de yer alacak.

Hükümet, 2030-2044 döneminde her 5 yılda 3 ila 7 gigavat nükleer enerji kapasitesi için yatırım kararı alınmasını hedeflerken, söz konusu kapasite artışlarının 20 yılda 80 bin ilave istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yol haritasına ilişkin değerlendirmesinde, nükleer enerjinin İngiltere'nin karşı karşıya olduğu enerji sorunları için "mükemmel bir panzehir" olduğunu belirterek, "Nükleer enerji çevreci, uzun vadede daha ucuz ve İngiltere'nin enerji güvenliğini sağlayacak. Bu yol haritasının uzun vadeli doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve 2050'de net sıfır emisyon hedefimize ulaşmamız için önemli. Bu plan, enerji güvenliğimizi sağlarken, ekonomimizi büyütmek için ihtiyaç duyduğumuz iş ve becerileri yaratacak." ifadesini kullandı.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Claire Coutinho da enerji arz güvenliğini güçlendirerek İngiltere'nin Rusya ile enerji tedarikine ilişkin yaşanan sorunları bir daha yaşamayacağını bildirdi.

Nükleer enerjinin "en güvenilir ve düşük karbonlu" enerji kaynakları arasında olduğunu kaydeden Coutinho, "Yerli nükleer enerjiye son 70 yılın en büyük yatırımını yapıyoruz. Birleşik Krallık'ta gelişmiş nükleer yakıt üretmeye yönelik 300 milyon sterlinlik planımız, yurt içi ve yurt dışındaki nükleer santrallere tedarik sağlayacak ve Kremlin'in küresel enerji piyasaları üzerindeki hakimiyetini daha da zayıflatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • İngiliz hükümeti
  • nükleer enerji
  • büyüme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.