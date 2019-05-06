24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1125
  • 6,8521
  • 251.71
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu

Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu dünyaya geldi. 3,2 kilogram ağırlığındaki erkek çocuk, babasının ardından İngiliz tahtının yedinci sıradaki varisi oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu dünyaya geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ilk çocuklarının doğduğu bildirildi.

Kraliyet ailesinin yeni erkek üyesinin 3,2 kilogram ağırlığında olduğu ancak isminin henüz kararlaştırılmadığı açıklandı. Çocuk, babası Prens Harry'nin ardından İngiltere tahtının yedinci sıradaki varisi oldu.

Çift geçen mayısta başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.

Oyuncu olan Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.

Okulda şok olay: Asansör boşluğuna düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İstanbul için YSK'daki kritik görüşme başladı

İstanbul için YSK'daki kritik görüşme başladı

'Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır'

'Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır'

Diyanet açıkladı! Neden 29 gün oruç tutuyoruz?

Diyanet açıkladı! Neden 29 gün oruç tutuyoruz?

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

İmamoğlu engel olmuştu, yeni adresi belli oldu

İmamoğlu engel olmuştu, yeni adresi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA