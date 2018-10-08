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İngiliz ordusu, büyük askeri güçlerle muhtemel savaşlara hazırlık için tatbikat yapıyor

İngiltere Kraliyet Ordusu, Rusya da dahil büyük askeri güçlere sahip ülkelerle yaşanacak olası muharebelere hazırlanmak adına Umman'da kapsamlı bir tatbikat yapıyor.

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The Times'ın haberine göre son 17 yılın en büyüğü olan Saif Sareea 3 tatbikatında İngiliz ordusu, Rusya'yla yaşanacak olası muharebenin provasını yapıyor.

5.500 asker, 200 zırhlı araç, 6 savaş gemisi, 1 hava indirme gemisi ve 8 Typhoon savaş uçağının katıldığı tatbikatta İngiliz ordusuna bağlı Kraliyet Süvarisi'nin hafif zırhlı savaş araçları, düşman rolünde Rus T-72 tanklarını betimliyor.

The Times'a konuşan İngiliz Tuğgeneral Zac Stenning, "Ordumuzu daha iyi silahlara sahip olan, daha iyi askeri hazırlık yapan ve en büyük meydan okumaları gerçekleştiren taraflara karşı koyacak hale gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, son olarak Rusya'yı, casuslarına, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı gerçekleştirme görevi vermekle suçlamıştı. Rus Dışişleri yetkilileri, reddettikleri bu yeni iddiaları ‘Rus casus paranoyası' olarak nitelendiriyor.

(Sputnik)

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