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Dünya

İngiliz ordusu hacklendi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

İngiliz Ordusu, Twitter ve YouTube hesaplarının saldırıya uğrayarak hacklendiğini, saldırının kim tarafından ve nasıl yapıldığının araştırıldığını açıkladı. Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili videolar İngiltere ordusunun YouTube kanalında ortaya çıktı.

TRT Haber4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
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İngiltere ordusunun Twitter ve Youtube hesapları hacklendi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili videolar İngiltere ordusunun YouTube kanalında ortaya çıktı.

Twitter'da ise, NFT'lerle ilgili birkaç gönderi retweetlendi.

Ordu, bilgi güvenliğini "son derece ciddiye aldığını" ve sorunu çözdüklerini söyleyerek "ihlali" doğruladı. Her iki hesap da alındı.

Bir Ordu sözcüsü "Soruşturma tamamlanana kadar daha fazla yorum yapmak uygun olmaz. Hesaplar yeniden adlandırıldı ve hack olayının arkasında kimin olduğu belli değil" dedi.

Ordu daha sonra Twitter'dan attığı mesajda, "Yayınımızdaki geçici kesinti için özür dileriz. Tam bir araştırma yapacağız ve bu olayın nasıl olduğunu öğreneceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler ve normal hizmet artık devam edecek." dedi.

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