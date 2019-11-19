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İngiliz ordusunun savaş suçları hasıraltı edildi

İngiltere hükümeti ve ordusu, İngiliz askerlerinin Afganistan ve Irak’ta sivilleri öldürmesini gizlemekle suçlandı.

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BBC’nin Panaroma programı ve Sunday Times gazetesinin ortak araştırmasında görüştüğü 11 İngiliz dedektif, iki ülkede bazı askerlerin savaş suçu işlediklerine dair güvenilir deliller bulduklarını söyledi. Araştırmada bir İngiliz askerin işgal sırasında Raid al-Mosavi adlı Iraklı polisi öldürdüğü ve soruşturmayı engellemek adına dosyaya yalancı bir tanıklık eklediği öğrenildi. Dedektiflerin ulaştığı tanık, komutanının raporunda yazdığının aksine sadece tek bir silah sesi duyduğunu ve nefsi müdafaadan bahsedilemeyeceğini itiraf etti. 

BAKANLIK YALANLADI

Asker, ifadesinin çarpıtıldığını savundu. Afganistan’da işlenen savaş suçlarını araştıran dedektifler ise İngiliz askerlerinin öldürdüğü 52 sivile dair soruşturmanın komutanlar tarafından kapatıldığını bildirdi. İddialara dair açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı tüm askeri operasyonların hukuk sınırları içinde yürütüldüğünü savunurken, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise “Kanıtı olan tüm iddialar incelendi” dedi.  

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