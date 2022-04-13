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Dünya

İngiltere'de milletvekilini öldüren kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'de 15 Ekim 2021'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'i öldüren Ali Harbi Ali'ye müebbet hapis cezası verildi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:21
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Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından Yargıç Nigel Sweeney, sanığa ömür boyu hapis cezası verildiğini duyurdu.

Yargıç Sweeney, milletvekilini öldüren Ali'nin cinayeti, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kayıplarının intikamını almak için gerçekleştirdiğini belirtti.

Sweeney, sanığın yaptığından pişmanlık veya utanç duymadığının da altını çizdi.

Milletvekili Amess'in kaybını "ulusal kayıp" olarak niteleyen Yargıç Sweeney, "Bu, demokrasimizin kalbini vuran bir cinayetti." ifadesini kullandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Ali, duruşmada cinayetten pişmanlık duymadığını söyledi ve milletvekili Amess'in, 2014 ve 2015'te Suriye'ye yönelik hava saldırıları için parlamentoda oy kullandığı gerekçesiyle ölmeyi hak ettiğini savundu.

- TERÖR EYLEMİ İLAN EDİLDİ

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini 20'den fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken olayın "terör eylemi" olduğu açıklanmıştı.

Saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğu duyurulmuş, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox da 2016'da seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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