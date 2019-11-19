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İngiltere Başbakanı Johnson, bıçaklı saldırılarla mücadele sözü verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seçimleri kazanması durumunda, bıçaklı saldırı suçu 'belasının' üstüne çok güçlü bir şekilde gidecekleri sözünü verdi.

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Johnson, seçim kampanyası kapsamında Manchester'a yaptığı ziyarette başkent Londra başta olmak üzere giderek artan bıçaklı saldırılara ilişkin konuştu.

"Bir Muhafazakar Parti hükümeti, bıçaklı saldırı suçu belasının üstüne çok güçlü bir şekilde gidecek." diyen Johnson, polislere suçu önlemek ve suçluların adalete teslim edilmesi için daha fazla yetki vereceklerini ifade etti.

Johnson, "İşte bu yüzden polisin geçmişte bıçak taşıdığı bilinen kişileri durdurup araması için daha fazla serbestlik sağlayacağımızı ilan ediyoruz. Ayrıca yakalanma riskinin etkili bir caydırıcı olması için kovuşturmaları da hızlandırıyoruz." dedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, bıçak ve keskin aletlerle işlenen suçlar 12 ayda 41 binden 44 bine yükseldi.

Ülkedeki en önemli sorunlardan biri olan bıçaklı saldırılardaki bu artışta, başkent Londra önemli bir yer tuttu. Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132'iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

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