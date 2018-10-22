Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı May: Eminim Parlamento'daki herkes, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin en güçlü şekilde kınanmasında bize katılıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz parlamentosunda konuşan May, "Eminim Parlamento'daki herkes gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin en güçlü şekilde kınanmasında bize katılıyor. Gerçekte ne olduğunun ortaya çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bugün Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda parlamentoyu bilgilendireceğini söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin, Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu konuda eyleme geçilmesini beklediklerini söyledi.

Corbyn, "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak mı?" sorusunu yöneltti.

İskoç Ulusal Partisi milletvekili Ian Blackford da "Suudi Arabistan'a karşı eyleme geçmenin zamanı geldi. Başbakan! Suudi Arabistan'a silah satışını durdur. Bunu da bugün yap." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA