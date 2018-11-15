İngiltere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı McVey, Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa etti İngiltere'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.