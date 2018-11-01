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İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Rusya ağır bedel ödeyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra’nın Moskova’yı ‘kurallara dayalı uluslararası sisteme’ döndürmek istediğini, fakat Rusya’nın, tutumunu değiştirmemesi halinde ‘çok ağır bedel ödeyeceğini’ söyledi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra'da Policy Exchange isimli düşünce kuruluşununun etkinliğine katıldı.

'SALISBURY'DE KİMYASAL SALDIRI YAPILDI'

Policy Exchange'in düzenlediği 'Brexit sonrası İngiltere'nin dünyadaki rolü' isimli panelde konuşan Hunt, "Yakın bir zamana kadar Rusya'nın uluslararası hukuk sisteminin bir parçası olmak istediğini düşünüyordum, eskiden SSCB ile olan ilişkilerimize nazaran Rusya ile tamamen yeni ilişkiler kurma olanağı bulmamız bizi çok memnun etmişti, ancak daha sonra, 2008'de Gürcistan, 2014'teyse Kırım işgal edildi, siber saldırılar oldu, Salisbury'de kimyasal silahlı saldırı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Hunt, "Rusya'yı kurallara dayalı uluslararası sisteme döndürmenin bir yolunu bulmayı çok istemiştik, ancak şunu açık bir şekilde belirtmeliyiz ki, buna benzer eylemler ileride de devam edecek olursa bunun bedeli Rusya için çok ağır olacak" dedi.

(Sputnik)

 

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