İngiltere Dışişleri Bakanı, İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek için Tahran'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le heyetler arası görüşmede bulunan İngiliz Bakan'ın Tahran'daki görüşmelerinin en önemli konusu, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara karşın Avrupalı şirketlerin İran'la ticarete devam edebilmesi için AB'nin İran'a özel planladığı mekanizma olacak.

SPV (Special Purpose Vehicle)olarak adlandırılan yöntemle, AB şirketlerinin Amerikan ambargosundan etkilenmeden İran'la iş yapmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarından biri olan İngiltere, ABD'nin anlaşmadan ayrılmasına rağmen İran'ın anlaşma şartlarına uymaya devam ettiği sürece anlaşmaya bağlı kalacağını belirtiyor.

İngiliz Bakan, İran nükleer anlaşmasının sürdürülmesinin bölge güvenliği için hayatı önem taşıdığını duyurdu.

Hunt, temasları kapsamında Suriye ve Yemen sorunu dahil, İran'ın bölgedeki etkinliği ve bölgesel konuları da İranlı yetkililerle ele alıyor.