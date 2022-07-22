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Dünya

İngiltere Fransa'yı sorumlu tuttu: Yetersizler

İngiliz yetkililer, İngiltere'den tatil için yola çıkan vatandaşların Dover Limanı'nda uzun bekleme süreleriyle karşılaşmasından Fransız yetkilileri sorumlu tuttu.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 13:59 - Güncelleme:
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Dover Limanı'ndaki yetkililer, beklemelerin Fransa sınırındaki yetkililerin eksikliğinden kaynaklandığını, bunun da turist ve yük trafiği oluşturduğunu söyledi.

Liman yetkililerinin yaptığı açıklamada, Fransız sınır polisinin sayısının "yetersiz olduğu" ve "yetkili sayısının yoğun yaz döneminin ilk hafta sonunu sorunsuz şekilde geçirmek için gerekenin çok altında kaldığı" belirtildi.

Yetkililer, sınır kontrollerine ulaşmak için bekleme süresi 4 saati aşan kuyruklar oluştuğunu, yolcuların buna hazırlıklı gelmeleri gerektiğini aktardı.
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