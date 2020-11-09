İngiltere Genelkurmay Başkanı uyardı: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:06

Hayatını kaybeden İngiliz ordusuna mensup askerleri anma günü olan 'Remembrance Sunday'de dikkat çekici açıklamlarda bulunan Carter, dünyanın birçok noktasında bölgesel gerginlikler olduğunu, bu sorunların çözülmesi için hukuksal anlamda da hataların yapıldığının altını çizdi.

Euronews'in haberine göre, Nick Carter, yakın bir zamanda geniş çaplı çatışmaların artabileceğini belirterek, "Şu anda dünya endişe içerisinde ve belirsiz bir gidişatta yaşıyoruz. Küresel rekabet oldukça yüksek ve sahip olduğumuz risk oldukça büyük. Bunun yanında her geçen gün artan tansiyon da, yanlış hesaplamalar ve planlar yapmamıza zemin hazırlıyor. Bu durum yeni bir dünya savaşı riskini de artırıyor. Bu risklerin bilince olmamız gerek" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEKİ DÜNYA SAVAŞLARI DÖNEMİNDE DE BÖYLE BİR ORTAM VARDI"

Carter sözlerine şöyle devam etti;

"Geçmişte yapılan hataları tekrarlayabilecek kişilere sesleniyorum. Önceki savaşlarda ölen insanları hatırlayın. Şu anda karşı karşıya kaldığımız en büyük risk, insanların yeni bir savaşa girmenin makul olduğunu düşünmeleridir. Geçmişi hatırlayın. Savaşa girmenin bir süreci, ritmi var. Önceki yüzyılda tansiyon arttı ve bu bazı yanlış hesaplamalara neden oldu ve sonunda da savaş çıktı. Umarım, bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız."

2018 yılında göreve gelen Nick Carter daha önce Bosna, Kosova ve Afganistan'da görev yapmıştı. 61 yaşındaki Carter, hükümetin savunma bütçelerini kısmasını eleştirmiş ve Rusya'nın İngiltere'nin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmişti.