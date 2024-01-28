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Dünya

İngiltere, Husilere ait İHA düşürdüğünü duyurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de Husilere ait insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

AA28 Ocak 2024 Pazar 16:02 - Güncelleme:
İngiltere, Husilere ait İHA düşürdüğünü duyurdu
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Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Dün HMS Diamond gemisi, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği insansız hava araçlı saldırıyı başarıyla püskürttü." ifadesi kullanıldı.

İnsansız hava aracının deniz ticaretinin güvenliği amacıyla Kızıldeniz'de bulunan HMS Diamond savaş gemisini hedef aldığı kaydedilen açıklamada, hava aracının düşürüldüğü, geminin veya personelin zarar görmediği bildirildi.

Açıklamada bu tür saldırıların seyrüsefer özgürlüğünü hedef aldığı ve kabul edilemez olduğu da belirtildi.

ABD ve İngiltere 12 Ocak'ta deniz ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları başlatmıştı.

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