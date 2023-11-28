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Dünya

İngiltere ile Yunanistan arasında ''Elgin Mermerleri'' krizi! Randevuya saatler kala iptal etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal ettiği bildirildi. Yaptığı yazılı açıklamada rahatsızlığını dile getiren Miçotakis, 'Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir.' dedi. Yunanistan, Atina Akropol'ünün bir parçası olan ve şua na Londra'da bulunan Elgin Mermerleri'nin iadesini istiyor.

AA28 Kasım 2023 Salı 00:44 - Güncelleme:
İngiltere ile Yunanistan arasında ''Elgin Mermerleri'' krizi! Randevuya saatler kala iptal etti
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Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

  • Rishi Sunak
  • Kiryakos Miçotakis
  • görüşme iptali

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