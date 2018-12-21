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İngiltere: Karadeniz'e savaş gemilerimizi gönderdik

İngiltere Savunma Bakanı, Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderdiklerini açıkladı

  • star.com.tr
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Reuters'ın aktardığına göre İngiltere Savunma Bakanı Ellwood, Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderdiklerini açıkladı.

Ellwood, "Karadeniz Rusya'ya ait değil, orası uluslarası sulardır" ifadelerini kullandı.

Bugün Rus füze gemisinin Azak Denizi'ne doğru harekete geçtiği iddia edilmiş, geminin Kırım'ın Feodosya kıyılarına 1.5 deniz mili uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerilimi
 
Rusya, 25 Kasım sabahı Azak Denizi'nde Rus karasularını "ihlal ettiği" gerekçesiyle üç Ukrayna gemisine,  mürettebatıyla beraber alıkoymuştu. 
 
Karadeniz'de yaşanan bu gerilim sonucu, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ülkede olağanüstü hal etmiş, bu hareket Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesi Poroşenko tarafından hazırlanmış bir "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.
 
Putin, dün düzenlediği büyük yıl sonu basın toplantısında Ukrayna ile Azak denizinde yaşanan gerilimle ilgili yeni açıklamalarda bulunmuş, bölgedeki durumu normalleştirmek istediklerini ve Azak Denizi'nin ortak kullanımı hakkında yapılacak bir anlaşmaya hazır olduğunu söylemişti.

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