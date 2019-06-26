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İngiltere, Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesini istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesi ve Suudi Arabistan'ın soruşturmayı uluslararası standartlara göre yapması gerektiğini söyledi.

  • AA
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May, İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan "Başbakana Sorular" oturumunda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuyu, Kral Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiğini belirten May, "Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz. Sorumlulardan hesap sorulması ve yasal sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

May, Suudi Arabistan'ın bu tür uluslararası ve ulusal yasa ihlallerinin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemi almasını beklediklerine işaret ederek, "Devam eden soruşturmayı yakından takip ediyoruz ve uluslararası kabul görmüş yasal standartlar doğrultusunda ilerlemesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetinde, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın rolüne ilişkin "yüksek inanca" sahip olduğu vurgulanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yaptığı incelemeler sonrasında hazırlanan raporda da Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

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