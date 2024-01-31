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Dünya

İngiltere, Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz arama lisansı verdi

İngiltere petrol ve gaz düzenleyici kurumu Kuzey Deniz Dönüşüm Otoritesi (NSTA), Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve doğal gaz lisansı verildiğini duyurdu.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
İngiltere, Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz arama lisansı verdi
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NSTA'dan yapılan açıklamaya göre, Shell, Equinor, bp, Total ve NEO dahil olmak üzere 17 farklı şirkete 24 yeni petrol ve gaz lisansı verildi.

Söz konusu lisanslar NSTA'nın 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turunun ikinci ayağını oluştururken, 33'üncü tur kapsamında şu ana kadar 51 lisans sağlanmış oldu.

NSTA, gelecek aylarda daha fazla lisans verileceğini de açıkladı.

NSTA, 7 Ekim 2022'de 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turu kapsamında 931 blok için petrol ve gaz başvurularını açmıştı. Kurum, bu lisanslar için 76 farklı şirketten 115 başvuru almıştı.

  • ingiltere petrol
  • gaz düzenleme
  • kuzey deniz dönüşüm

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