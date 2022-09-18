İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2022 Pazar / 22 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması
Dünya

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda son 7 gün içinde Rusya'nın, Ukrayna'da sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

DHA18 Eylül 2022 Pazar 11:56 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda Rusya'nın, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya karşı birkaç bin uzun menzilli füze fırlattığı hatırlatılarak, "Bununla birlikte, son 7 gün içinde Rusya, acil bir askeri etki algılamadığı durumlarda bile sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdı" denildi.

Bu kapsamda Kryvyi Rih şehrinde Inhulets Nehri üzerindeki bir barajın ve elektrik şebekesinin hedef alındığı belirtilen raporda, "Ön cephelerde aksiliklerle karşı karşıya kalan Rusya, Ukrayna halkının ve hükümetinin moralini doğrudan baltalamak amacıyla saldırıya hazır olduğu yerleri büyük olasılıkla genişletti" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.