İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda Rusya'nın, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya karşı birkaç bin uzun menzilli füze fırlattığı hatırlatılarak, "Bununla birlikte, son 7 gün içinde Rusya, acil bir askeri etki algılamadığı durumlarda bile sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdı" denildi.

Bu kapsamda Kryvyi Rih şehrinde Inhulets Nehri üzerindeki bir barajın ve elektrik şebekesinin hedef alındığı belirtilen raporda, "Ön cephelerde aksiliklerle karşı karşıya kalan Rusya, Ukrayna halkının ve hükümetinin moralini doğrudan baltalamak amacıyla saldırıya hazır olduğu yerleri büyük olasılıkla genişletti" ifadelerine yer verildi.