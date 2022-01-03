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Dünya

İngiltere, Yemen kıyısı yakınlarında bir gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), dün geç saatlerde Yemen'in Ras İsa Limanı yakınlarında bir gemiye saldırı düzenlendiğine dair raporların alındığını ve inceleme yürütüldüğünü bildirdi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:58
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UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırının düzenlediği geminin konumunun Kızıldeniz'deki Ras İsa petrol terminalinin yaklaşık 23 deniz mili batısı olduğu belirtilerek, denizcilere bölgede "çok fazla tedbirli" olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, konu ile ilgili inceleme yürütüldüğü belirtildi.

Saldırıya ilişkin henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, yaptığı açıklamada, Yemen'in Beyda kentinde İran destekli Husilerin kontrolündeki bir askeri kampa hava saldırısı düzenlendiğini kaydetti.

Husilerden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümet güçlerine destek verdiğini belirtiyor.

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