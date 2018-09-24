İngiltere'de ana muhalefet ikinci Brexit referandumunu görüşüyor

Anamuhalefetteki İşçi Partisi, 'yeni bir referandum' için kampanya yürütmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğu bir politikayı oylamaya hazırlanıyor.

İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Pazar günü geç saatlere dek süren görüşmeler öncesi, bu yönde bir karar çıkması halinde, ikinci bir Brexit referendumu çağrılarını destekleyeceğini söyledi.

Ancak bunun yerine erken genel seçimlere gidilmesini tercih edeceğini kaydetti.

Brexit Bakanı Dominic Raab ise sonbaharda erken genel seçime gidileceği iddalarını yalanladı.