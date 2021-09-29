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Dünya

İngiltere'de askerler yakıt krizinde destek için devreye giriyor

İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, ülkede ağır araç sürücülerinin sayısının yetersiz olması nedeniyle devam eden yakıt tedariki sorununun aşılabilmesi için İngiliz askerlerinin birkaç gün içerisinde sürücü olarak göreve başlayacağını bildirdi.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:30
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Kwarteng, İngiliz resmi yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin bazı bölgelerinde halkın benzin istasyonları önünde kuyruk oluşturmasının zor bir durum olduğunu, buna rağmen ülkede bir krizin bulunmadığını, durumun düzelmeye başladığını ifade etti.

İngiliz askerlerinin yakıt tedariki sorununu çözmek için tanker sürücüsü olarak ne zaman göreve başlayabileceğine ilişkin soru üzerine Kwarteng, "Sanırım insanlar, önümüzdeki birkaç gün içinde tanker filosu kullanan bazı askerleri görecekler." dedi.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt nakliyesinin aksamaması nedeniyle geçen hafta sonundan bu yana ülkede benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar olduğu görülüyor.

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'de hükümet, hafta başında, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıklamıştı.

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