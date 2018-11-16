İngiltere’de Brexit depremi
İngiltere’de Brexit anlaşmasının taslağı hükümette kriz çıkardı. Anlaşmanın ülke bütünlüğünü tehlikeye soktuğunu savunan üç Bakan istifa ederken, Başbakan May’e karşı güvensizlik oylaması talep edildi.
Londra ile Brüksel arasında üzerinde mutabakata varılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine (Brexit) ilişkin anlaşmanın taslağı, Başbakan Theresa May hükümetinde siyasi krize neden oldu. Brexit Bakanı Dominic Raab, Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey ve dört bakan yardımcısı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa etti.
STERLİN ÇAKILDI
Kararını Twitter’dan duyuran Raab, “Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere’nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum” derken, Vara da “Bu anlaşma İngiltere’yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor” diye konuştu. McVey ise, yayımladığı istifa mektubunda, “Anlaşma, Brexit referandumunun sonucuna saygı göstermiyor” ifadesini kullandı. May kabinesindeki Brexit depremi sonrası İngiliz Sterlini sert şekilde düşerken yüzde 1,5 değer kaybetti.
İstifalardan dakikalar sonra Avam Kamarası’nda milletvekillerine seslenen Başbakan May, Brexit anlaşması planını savundu.
MAY MECLİSE YALVARDI
Ellerindeki belgenin sadece bir taslak olduğunu hatırlayan May, “Önümüzdeki seçenekler net: Ya anlaşma olmadan AB’den ayrılacağız ya da mutabakatı onaylayacağız. Ulusal menfaatleri gözetin” ifadeleriyle meclisten kendisine destek vermesini talep etti. May’in ardından kürsüye çıkan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin kaos içinde olduğunu söyledi. “Raab bu anlaşmayı destekleyemiyorsa, kimse destekleyemez” diyen Corbyn, hükümetten anlaşmayı geri çekmesini istedi.
MAY DÜŞEBİLİR
Muhafazakar Parti’nin AB karşıtı kanadının lideri olan miletvekili Jacob Rees-Mogg, partisinin liderine karşı güvensizlik oylaması süreci başlatacağını duyurdu. Muhafazakar Parti’den 48 vekil mektup yazarsa güvensizlik oylamasına gidilebilir. 315 Muhafazakar vekilden 158’inin aleyhte oy kullanması halinde May devrilir. Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım’da lider zirvesi düzenleneceğini açıkladı.
Taslakta Kuzey İrlanda krizi
Birleşik Krallık’ın Kuzey İrlanda eyaletiyle AB üyesi İrlanda arasındaki sınırın müstakbel statüsü Brexit görüşmelerinin en çetrefilli konusunu oluşturuyor. Milliyetçi Katolikler ile İngiltere yanlısı Protestanlar arasındaki kanlı çatışmalara son veren Paskalya Anlaşması’nda sınır kontrollerinin kaldırılması öngörülmüştü. Brexit, sınırın devletlerarası sınıra dönüşmesine yol açacağından, gümrük ve pasaport kontrollerinin yeniden başlatılması gerekecek. Bunu ne Kuzey ne de Serbest İrlanda istiyor. Aralık 2020’ye kadar Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında ‘fiziki bir sınırın’ oluşmaması için bir çözüm bulunamazsa, İngiltere süresiz bir şekilde AB ile gümrük birliği içinde kalacak. Birlik yanlısı Kuzey İrlandalılar, anlaşmadaki karmaşayı “IRA’nın yapamadığını AB’nin yaptı” şeklinde yorumluyor.
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