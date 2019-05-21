28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0525
  • 6,7691
  • 247.91
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere´de caddelere İslam karşıtı afişler asıldı

İngiltere´nin Essex bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce direk ve duvarlara İslam karşıtı ırkçı afişler yapıştırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz medyası, kimliği belirsiz kişilerin Essex bölgesinde yer alan Rayleigh semtinde bir çok caddede duvar ve bazı direklere, üstünde at üzerinde bir haçlının, ellerinde silahlar bulunan biri kadın iki kişiyi kovaladığı görselle, `İslamcılar istenmiyor, Ya geride durun ya da biz sizi geri yollarız´ yazısının bulunduğu afişler yapıştırıldığını duyurdu.
 
Haberde, afişin üzerindeki sembolün ırkçı bir grup olan `Generation Identity´ tarafından kullanıldığına değinildi.
 
İngiliz basını, polis yetkilisinin "Bu afişlerin asılmasından sorumlu kişilerin amacını anlamak için, onlarla görüşmek istiyoruz. Bu olayı bir `nefret suçu´ olarak ele alıyoruz" dediğini duyurdu.

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak

Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak

Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! Büyük tehlike...

Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! Büyük tehlike...

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Ünlü gömlekçiyi öldüren çete çökertildi

Ünlü gömlekçiyi öldüren çete çökertildi

ABD ordusunda tecavüz skandalı! Kadın personel listesi...

ABD ordusunda tecavüz skandalı! Kadın personel listesi...

Dehşete düşüren görüntü! Kadınların elbiselerini yırtıp dövdüler

Dehşete düşüren görüntü! Kadınların elbiselerini yırtıp dövdüler

Kayıp Ecrin'le ilgili kan donduran itiraflar

Kayıp Ecrin'le ilgili kan donduran itiraflar
 

POPÜLER HABERLER

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

ABD'yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

ABD'yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA