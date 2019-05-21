İngiltere´de caddelere İslam karşıtı afişler asıldı

İngiliz medyası, kimliği belirsiz kişilerin Essex bölgesinde yer alan Rayleigh semtinde bir çok caddede duvar ve bazı direklere, üstünde at üzerinde bir haçlının, ellerinde silahlar bulunan biri kadın iki kişiyi kovaladığı görselle, `İslamcılar istenmiyor, Ya geride durun ya da biz sizi geri yollarız´ yazısının bulunduğu afişler yapıştırıldığını duyurdu.

Haberde, afişin üzerindeki sembolün ırkçı bir grup olan `Generation Identity´ tarafından kullanıldığına değinildi.

İngiliz basını, polis yetkilisinin "Bu afişlerin asılmasından sorumlu kişilerin amacını anlamak için, onlarla görüşmek istiyoruz. Bu olayı bir `nefret suçu´ olarak ele alıyoruz" dediğini duyurdu.