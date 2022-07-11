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Dünya

İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor

İngiltere'de ücretlerindeki artış teklifini yetersiz bulan ceza avukatlarının grevi üçüncü haftasında devam ediyor.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
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Başkent Londra'daki Yüksek Mahkemenin önünde toplanan avukatlar, Adalet Bakanlığının eylül sonunda yapacağı yüzde 15'lik ücret artışına itiraz ederek yıllarca süren fon kesintilerinin telafisi için Ceza Avukatları Derneğinin (CBA) yüzde 25'lik artış talebini destekledi.

"Adalet için adalet" ve "Genç avukatlar asgari ücretten daha az kazanıyor" yazılı pankartlar taşıyan avukatlar, talepleri karşılanmadığı takdirde üç haftadan bu yana devam eden grevin ilerleyen haftalarda da sürebileceği uyarısında bulundu.

- AVUKATLAR, HÜKÜMETİ ARTIŞ TALEPLERİNE İLİŞKİN MÜZAKERELERE YANAŞMAMAKLA SUÇLUYOR

CBA, hükümeti ücret artışına ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçlamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de ceza avukatlarının grev kararına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, grev kararını sürdürmenin hayal kırıklığı yaratacağını ve üzücü olacağını dile getirmişti.

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