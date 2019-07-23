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İşçi Partisi lideri Corbyn: Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğine gelerek ülkenin yeni başbakanı olmasına tepki gösterdi.

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Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'ın en zenginler için vergi indirimi vaadinde bulunarak ve Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmayı zorlayarak yaklaşık 100 bin Muhafazakar Parti üyesinin desteğini kazanabildiğini belirtti.

"Ancak ülkemizin desteğini kazanmadı." değerlendirmesinde bulunan Corbyn, anlaşmasız Brexit'in işten çıkarmalar, zam, ulusal sağlık sisteminin ABD'ye satılması riski anlamına geldiğini savundu.

Corbyn, "Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli." ifadelerini kullandı.

- BAŞBAKANI, MUHAFAZAKAR PARTİ ÜYELERİ BELİRLEDİ
 

Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

Johnson, kampanya sırasında 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa AB'den ayrılma vaadi ile dikkat çekmişti.

Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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