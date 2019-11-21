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İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, 'İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan' olarak nitelendirdi.

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İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.
 
BBC'nin haberine göre Jeremy Corbyn, İngiltere'de müesses nizamın sistemi kendisine uygun hale getirdiğini ve 12 Aralık'taki erken seçim öncesi İşçi Partisi'nin vaatlerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yönünde yayınlar yapacağını söyledi.
 
"Umudun manifestosunu" açıkladıklarının altını çizen Corbyn, İngiltere ekonomisi için "yeşil dönüşüm" vadetti.

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