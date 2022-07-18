İngiltere'de kırmızı alarm! Londra Belediye Başkanı Khan'dan uyarı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Londra Belediye Başkanı Khan, "Londralılar, nadir görülen bir 4'üncü Seviye sıcak hava dalgası ilan edildi. En sıcak dönemlerde 11.00-15.00 arası güneşten uzak durmaya çalışın ve açık havada güneş kremi sürün. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı gölgede yürümenizi, güneş kremi sürmenizi, şapka takmanızı ve hafif giysiler giymenizi tavsiye ediyor" dedi.

İNGİLTERE'DE KIRMIZI ALARM

İngiltere tarihinde ilk kez dün Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hava sıcaklığı nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ülkede en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge'de 38.7 derece olarak kaydedildi. Uzmanlar, hava sıcaklığının ise 40 derece veya üstüne çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.