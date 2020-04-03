İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7018
  • EURO
    7,2377
  • ALTIN
    348.328
  • BIST100
    89885.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngilizlerin öfkeyle andığı olay! Koronavirüs kabusu böyle yayıldı
Dünya

İngilizlerin öfkeyle andığı olay! Koronavirüs kabusu böyle yayıldı

İngiltere'de corona virüsün yayılmasında en önemli etken olarak 13 Mart'taki festival gösteriliyor...

03 Nisan 2020 Cuma 16:10 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:36
ABONE OL

Corona virüsün en fazla etkilemeye başladığı ülkelerden İngiltere'de ünlü at yarışı festivali Cheltenham Festivali kriz yarattı.

Times'ın haberine göre; ülkede hastalığın bu kadar hızlı yayılmasında 10-13 Mart tarihlerinde yapılan festivalin payı çok büyük.

Çünkü Cheltenham'da yapılan 3 günlük bu festivalde tribünlerde toplam 250 bin insanın olduğu kaydediliyor.

Özellikle o tarihlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yayılan salgına karşın böyle bir festivale izin verilmesi tepki topluyor.

Başta doktorlar olmak üzere uzmanlar ve sağlık personeli, bu festivali takip eden 2 haftalık dönemin ardından hem ölüm hızında hem yoğun bakım hastalarının artışında hem de vaka sayısında çoğalma gördüklerini söylüyor.

Bu festivale katılan insanların, sadece belli bir bölgeye değil tüm ülkeye yayılmasıyla hastalığın hız kazandığı aktarılıyor. Cheltenham Festivali, 1860'lardan bu yana düzenleniyor. (Skorer)

İletişim Başkanı Altun: Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor
Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.