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Dünya

İngiltere'de mahkeme ilk uçuşu onayladı

İngiltere'de Yargıtay, bazı göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçağın yarın havalanabileceğine karar verdi.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
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Başkent Londra'daki Temyiz Mahkemesinde yapılan duruşmada, yargıçlar, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yarın yapılabileceği yönünde kararını açıkladı.

Sivil toplum kuruluşları, Ruanda'ya gönderilecekler listesinde yer alan 30 kişiden bazılarının sınır dışı edilme talimatlarının iptal edilmesinin ardından ilk uçakta 4 İranlı, 2 Iraklı, 2 Arnavut, 1 Suriyeli ve uyruğu açıklanmayan 2 kişi dahil 11 kişinin olacağını bildirdi.

İnsan hakları savunucuları, hükümetin Ruanda planının güvenli olmadığını savunurken, İçişleri Bakanlığı, bu adımın insanları tehlikeli şekilde tekneyle yolculuk yapmaktan caydıracağını öne sürüyor.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme 10 Haziran'da Ruanda'ya gönderilecek sığınmacılar için ayarlanan uçuşu engellemek için insan hakları savunucularının ihtiyati tedbir başvurusu talebini reddetmiş, uçuşun gerçekleşebileceğine hükmetmişti.

- AKTİVİSTLERDEN, GÖÇMENLERİ RUANDA'YA GÖNDERECEK UÇUŞUN İPTAL EDİLMESİ ÇAĞRISI

İnsan hakları savunucuları, temyiz başvurusunun görüşüldüğü esnada Yargıtay binası önünde protesto düzenledi.

Göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesine karşı çıkan aktivistler, Yargıtaydan uçuşun iptal edilmesini istedi.

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

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