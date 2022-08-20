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Dünya

İngiltere'de rezalet! 90 yaşındaki kadın 40 saat ambulans bekledi

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde, 90 yaşındaki bir kadın düşmesi sonucu çağırdığı ambulansı 40 saat bekledi.

IHA20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan Stephen Syms, geçtiğimiz pazar günü 90 yaşındaki annesinin düşmesi sonucu ambulansı aradığını ancak ambulansın salı günü geldiğini söyledi. Yaklaşık 40 saat ambulans beklemek zorunda kaldıklarını belirten Syms, "90 yaşında annemle sıkıntı içinde oturup, durumunun ne olduğunu bilmeden beklediğimiz için çok üzüldük. Sistem tamamen bozulmuş, gözden geçirilmesi gerek" dedi. Syms annesinin daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldüğünü, burada bir süre bekletildikten sonra annesine kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ifade etti.

Aynı bölgede yaşayan başka bir kadın ise 87 yaşındaki babasının geçtiğimiz pazartesi günü düşmesi sonucu çağırdıkları ambulansı 15 saat beklemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

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