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Dünya

İngiltere'de şiddetli yağış hayatı felç etti! Seferler iptal edildi

Aşırı sıcaklarla ve kuraklıkla mücadele edilen İngiltere'de bu kez de bir kasabada şiddetli yağış hayatı felç etti. Aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle, bazı demir yolu ve otobüs seferleri askıya alındı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 02:44 - Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, Nottinghamshire'daki Worksop kasabasındaki aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle, bazı demir yolu ve otobüs seferleri askıya alındı.

Yetkililer, bölgede haftalarca süren sıcak hava koşulları ve kuraklığın ardından gelen yağışın, ağustos aylarındaki ortalama yağış miktarının yaklaşık iki katı olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada yer alan videolarda, kasabadaki yolların ve arabaların sular altında kaldığı, bir süpermarketi su bastığı görüldü.

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de 19 Temmuz'da termometreler 39 santigrat dereceyi görmüştü.

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