İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi

AA 04 Nisan 2020 Cumartesi 16:10 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 16:35

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 708 can kaybıyla "şimdiye kadarki en yüksek günlük artış" kaydedilirken, vaka sayısı da 3 bin 735 artarak 41 bin 313'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 316 test yapılırken, toplam test sayısı da 183 bin 190'a yükseldi.

- SAYILAR DA BİRKAÇ HAFTA DAHA ARTIŞ BEKLENİYOR



Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.