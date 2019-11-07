23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7462
  • 6,3731
  • 274.567
  • 102775
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK'ya ait kamplarda eğitim alan İngiltere vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı. 
 
James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.
 
Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.
 
PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Anne-kız kabusu yaşadı: Dünyanın en zehirlisini yemişler

Anne-kız kabusu yaşadı: Dünyanın en zehirlisini yemişler

Netflix'ten abonelerine uyarı: 1 Aralık'tan itibaren...

Netflix'ten abonelerine uyarı: 1 Aralık'tan itibaren...

Fatih'te 4 kardeş ölü bulunmuştu, yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'te 4 kardeş ölü bulunmuştu, yeni detaylar ortaya çıktı

Şaşırtan olay! 'Yine beni zengin edemedin' dedi ama...

Şaşırtan olay! 'Yine beni zengin edemedin' dedi ama...
 

POPÜLER HABERLER

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Tarihi anlar... İstanbul Boğazı'nda bir ilk

Tarihi anlar... İstanbul Boğazı'nda bir ilk

Avrupa'nın en büyüğü olacak! Yüzde 60'ı tamamlandı

Avrupa'nın en büyüğü olacak! Yüzde 60'ı tamamlandı

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA