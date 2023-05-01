İngiltere'deki gurbetçiler 14 Mayıs seçimleri için sandıklara koştu

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa 4 kentte kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri sürüyor.

Ülkede, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra'daki Old Billingsgate'te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de yaşayan seçmenler, Manchester ve Edinburgh'da başkonsolosluklarda, Leicester'da ise Tigers Rugby Club'da oylarını kullandı.

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Londra, Manchester ve Edinburg'taki oy kullanma işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Seçmenlerin Leicester'daki oy verme işlemi de bugün sona erecek.

YSK'nin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 127 bin 281 kayıtlı seçmen bulunuyor.