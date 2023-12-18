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Dünya

İngiltere'den ithalatta karbon vergisi kararı

İngiltere'de alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında karbon vergisi uygulanacak.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
İngiltere'den ithalatta karbon vergisi kararı
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İngiltere Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla gelecekte ülkeye yönelik karbon kaçağı riskinin azaltılması ve ekonominin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren karbon vergisi uygulanacak.

Uygulanacak vergi, ithal edilen malın üretimi sürecindeki karbon emisyonu miktarına ve varsa menşe ülkede uygulanan karbon fiyatıyla İngiltere'deki üreticilere uygulanan arasındaki farka göre belirlenecek.

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