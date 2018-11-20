İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması: Küresel yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz İngiltere Dışişleri Bakanlığı , Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz' ifadelerine yer verildi.