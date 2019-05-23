İngiltere'den Rusya uyarısı

Hunt, Londra'da gerçekleştirilen NATO Siber Savunma Taahhüt Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Rus istihbarat servislerini, birçok ülkenin kritik ulusal altyapısını hedef almakla suçladı.

"Bu küresel kampanyayla" aynı zamanda merkezi hükümet ağlarınına da zarar verilmesinin amaçlandığını kaydeden Hunt, "Son 18 ayda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin 16 NATO üyesi hatta ittifak dışından daha fazla ulusla, bu ülkelerdeki Rus siber faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştığını açıklayabilirim." dedi.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla Ukrayna ve ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını da kaydeden Hunt, "Başka bir ülkenin seçim sistemini manipüle etmek ve sonucunu değiştirmek için yapılan siber operasyonların uluslararası hukuka aykırı geleceği ve orantılı bir karşılığı meşru kılacağı konusunda açık olmalıyız." diye konuştu.

Bu tür faaliyetlerin "müttefiklerden birine karşı yapılan saldırının bütün müttefiklere karşı yapılmış sayılmasını" öngören NATO'nun 5. maddesi kapsamına girdiğine dikkati çeken Hunt, bu maddenin verdiği seçenekleri kullanmaya hazır olmaları gerektiğini kaydetti.

İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkiler eski Rus casus Sergei Skripal’ın İngiliz topraklarında geçen sene kimyasal saldırıya uğramasının ardından kötüleşti.