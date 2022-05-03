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Dünya

İngiltere'ye nükleer füze tehdidi: Sarmat füzesiyle yok olursunuz

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yapılan bir yayında İngiltere'nin Rusya'ya karşı tehditlerine tepki gösterildi. Gazeteci Dmitri Kiselyov, 'Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok.' dedi.

Yenişafak3 Mayıs 2022 Salı 09:48 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer harita yayınlayan Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İNGİLTERE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI YOK EDEBİLİR"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

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