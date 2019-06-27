İnsanlık sınırda boğuldu

Trump yönetiminin sert göç karşıtı politikalarının merkezindeki Meksika-ABD sınırı, yine bir mülteci dramına sahne oldu. El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD’yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD’ye geçerken hayatını kaybetti. Meksika’da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, ABD’nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD’ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria’ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi. İkilinin cansız bedeni 12 saatlik arama sonucunda Puerto Mexico köprüsünün 500 kilometre uzağında bulundu.

Valeria’nın katili Trump

Meksika’nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD’li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın sert göç karşıtı politikaları nedeniyle Amerikalı yetkililer haftada ortalama 3 sığınma talebi kabul ediyor. Sınırı kaçak olarak geçen çocuklar kamplarda tutuluyor.

Umutsuzluk öldürdü

Oscar’ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD’den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika’nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti. Avalos, Meksika’da kalmaya devam ettikleri için Oscar’ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD’ye geçme kararı aldığını söyledi.